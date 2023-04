O Benfica sofreu esta terça-feira novo tombo na Luz e comprometeu a continuidade na Liga dos Campeões ao perder em casa com o Inter Milão por 0-2.









Roger Schmidt foi obrigado a mexer no onze face ao castigo de Otamendi (entrou para o seu lugar Morato) e à lesão de Bah (jogou Gilberto) e notou-se desde cedo que a equipa ainda não recuperou da derrota com o FC Porto (1-2) para a Liga. Com um futebol perro e sem assumir as rédeas do jogo, o Benfica permitiu ao Inter crescer e acreditar no golo.

Apesar da partida bem disputada, escassearam as ocasiões de golo. Onana ainda negou um golo a Rafa após um remate forte dentro da área. Mas a verdade é que o Inter se mostrava confortável a defender. Não tremia com a pressão encarnada e lançava contra-ataques com critério e perigosos.









Leia também Benfica perde jogo frente ao Inter Milão por 2-0 Na etapa complementar, o Benfica até entrou melhor, mas foi nesse período que sofreu o primeiro golo. Numa jogada em contra-ataque, a defesa é apanhada em contrapé e Barella cabeceia sem oposição para o 1-0.

A águia, ainda com o trauma da derrota com o FC Porto na sexta-feira, reagiu, mas notou-se que a equipa de Schmidt não consegue manter a pressão, nem empurrar para tarefas defensivas adversários mais fortes. Mesmo assim, Grimaldo desperdiçou uma boa ocasião, num lance em que Gonçalo Ramos ficou a pedir grande penalidade.





Mas o cinismo italiano era grande no contra-ataque. Numa dessas arrancadas pelo terreno do Benfica, Dumfries ia marcando duas vezes no mesmo lance. Odysseas travou o cabeceamento e Morato a recarga. No seguimento da jogada, o VAR chamou a atenção do árbitro para uma mão de João Mário. Depois de analisar o lance na Luz, o juiz britânico assinalou grande penalidade, que Lukaku não perdoou. O golo do avançado belga complica as contas do Benfica para a segunda mão dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões.



Positivo

Inter fiel à tática

Foi uma tática cínica, mas eficaz a de Inzaghi. Aproveitou a tranquilidade da sua equipa a defender para chamar o Benfica à sua área para depois desferir o contragolpe e acabar por criar perigo junto da baliza encarnada. Foi assim no golo de Barella e no lance de Dumfries.



Negativo

Roger Schmidt

O Benfica desaprendeu a ser uma equipa dominadora. Foi assim com o FC Porto e esta terça-feira voltou a estar uns furos abaixo. O técnico alemão parece desnorteado e pouco habituado a duas derrotas seguidas. Esta terça-feira, até nas substituições mostrou grande indecisão.



Arbitragem

Penálti sim e penálti não

Perdoou um amarelo a Darmian por falta sobre Rafa. Muitas dúvidas num lance de Gonçalo Ramos na área, onde é atingido na perna por Bastoni. VAR foi decisivo no penálti de João Mário (mão na bola), caso contrário teria passado despercebido. Lukaku aproveitou e fez o 2-0.



"É só o intervalo, temos de acreditar"



“Claro que não é perfeito perder em casa, mas é apenas o intervalo. Temos sempre de acreditar em nós mesmos”, afirmou Roger Schmidt após o jogo, acrescentando: “Se o Benfica pode ganhar em Milão? Claro!”. O técnico explicou ainda porque só fez uma substituição: “Os jogadores que estiveram em campo estiveram bem, no final tivemos uma grande chance.”



Guedes acelera recuperação



Gonçalo Guedes acelerou a recuperação da lesão no joelho esquerdo. Quando foi operado a 14 de março, perspetivou-se que o avançado ficaria quatro a seis semanas sem jogar, pelo que se confirmou o melhor cenário. Guedes esteve mesmo para entrar: acompanhado de Musa, esperou junto à linha desde os 90 minutos, e aos 90+3’ Schmidt acabou por desistir da dupla substituição.