O campeão do Mundo, Lionel Messi, foi esta quarta-feira recebido com uma guarda de honra no centro de treinos do Paris Saint- Germain.Os colegas de equipa e funcionários do clube receberam o argentino com aplausos no regresso de Messi a França, após a conquista do Mundial do Qatar.As imagens do momento foram divulgadas nas redes soociais do PSG. "Aplausos para o nosos campeão mundial", pode ler-se na publicação.