O treinador do Club Brugge, Scott Parker, foi despedido, esta quarta-feira, do comando técnico dos belgas, após a derrota com o Benfica, por 5-1, esta terça-feira.

O clube anunciou num comunicado que o inglês - que chegou ao Brugge a 31 de dezembro - foi despedido. No Brugge, Parker, de 42 anos, só venceu dois dos 12 jogos disputados.