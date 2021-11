Apuramento da Seleção Nacional para o Mundial de 2022 vale 10 milhões de euros

A FPF irá receber um pouco mais de 10 milhões de euros caso a seleção nacional garanta a qualificação para o Mundial de 2022. O apuramento parece estar bem encaminhado, dado que basta um empate nos dois últimos jogos de qualificação - Rep. Irlanda (esta quarta-feira) e Sérvia (domingo) - para que tal suceda.









A formação liderada por Fernando Santos, que arrancou esta terça-feira os trabalhos na Cidade do Futebol tendo em vista esta decisiva dupla jornada, está perto de garantir uma importante recompensa financeira, além do natural prestigio por voltar a marcar presença numa fase final de uma grande competição. Chegar ao Qatar traduz-se num ganho de 8,36 milhões de euros, aos quais se junta um apoio da FIFA para a preparação da prova na ordem dos 1,73 milhões de euros. Este valor destina-se a suportar parte das despesas de logística, como, por exemplo, viagens e hotéis.

Contas para serem feitas mais tarde, visto que a presença na fase final da competição ainda não está garantida. A dois jogos do fim da fase de grupos, Portugal está em 2º no Grupo A, com 16 pontos, a um da líder Sérvia, que totaliza mais um jogo.





Bernardo Silva ausente







Leia também Portugal inicia preparação para dupla jornada decisiva de apuramento para o Mundial2022 Bernardo Silva, com dores musculares, foi o único ausente no treino desta terça-feira, que contou com as novidades Gonçalo Guedes e José Sá.

Partida para Dublin



A seleção realiza esta quarta-feira, a meio desta quarta-feira, mais um treino na Cidade do Futebol, seguindo-se depois a habitual antevisão de Fernando Santos. A equipa viaja para Dublin por volta das 15h00.





leão prefere ronaldo a ‘ibra’



“Estou mais contente por poder partilhar o campo com Ronaldo porque é um jogador que admiro muito”, disse Rafael Leão, quando questionado, ontem na conferência de imprensa da seleção nacional, se gosta mais de trabalhar com CR7 ou Ibrahimovic, seu colega no Milan.