Árabes atacam Sporting para levar capitão Coates

Sebastián Coates está na mira de três clubes da Arábia Saudita: o campeão Al Ittihad, do técnico Nuno Espírito Santo, o Al Nassr, de Ronaldo, e o Al Hilal.













O capitão do Sporting, de 32 anos, vai entrar no último ano de contrato e é visto como um imprescindível para Rúben Amorim. Contudo, uma eventual proposta árabe pode levar a direção de Frederico Varandas a vender e conseguir algum encaixe financeiro de um jogador que está em Alvalade desde 2015.

No plantel leonino existem alternativas ao sul-americano: St. Juste, Gonçalo Inácio, Diomande, Matheus Reis e Neto (que deve renovar em breve).





Sebastián Coates disse recentemente que pretende terminar a carreira no seu país, mais concretamente no Nacional de Montevideo, clube onde começou a jogar.



Médio tunisino apontado

Ellyes Skhiri, médio tunisino que terminou contrato com o Colónia, foi apontado ao Sporting. O jogador, de 28 anos, tem características que agradam à estrutura mas ainda assim não é um alvo prioritário. Lyon e Sevilha também seguem o médio.



Morita promete mais em 2023/24

"2022/23 acabou! Obrigado por lutarem connosco durante toda a época. O vosso apoio ajudou-me. Na próxima época vou dar um salto em frente", escreveu o médio japonês Morita nas redes sociais.