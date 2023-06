Arábia Saudita tenta levar Bernardo Silva

Bernardo Silva pode ser a próxima grande estrela a fazer as malas para rumar à Arábia Saudita.



A revelação foi feita por Hafez Al-Medlej, presidente do Comité de Marketing da Confederação Asiática, que abordou o falhanço na transferência de Lionel Messi e mencionou o desejo de contar com o português: “A chegada de Lionel Messi teria sido uma grande mais-valia, mas esperemos que o Bernardo Silva chegue do Manchester City”, afirmou o dirigente, apesar de não ter ficado claro de qual dos quatro clubes detidos pelo regime saudita vinha o interesse em Bernardo.









Ver comentários