Roger Schmidt já tomou mais duas opções, no processo de seleção do plantel para a nova época. Segundo apurou o CM, o defesa-central António Silva e o avançado Henrique Araújo têm lugar garantido, pelo que irão continuar a trabalhar sob a alçada do técnico alemão.



Serão também duas bandeiras da formação na equipa principal, dando cumprimento à estratégia do clube de abrir portas ao mais alto nível a jogadores oriundos dos escalões jovens.









Ver comentários