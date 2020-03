Arbitragem da federação interpõe processo contra Jorge Ferreira

O Conselho de Arbitragem (CA) da FPF vai avançar com um processo, "por difamação", contra o antigo árbitro Jorge Ferreira. "Em causa estão declarações que prestou numa rádio e num programa televisivo, bem como vários emails que enviou para associações de futebol, em que afirmou que o Conselho de Arbitragem dava instruções aos árbitros para favorecerem Sporting, Benfica e FC Porto e que havia falsificação de documentos nas classificações.



"Tudo isso é falso", disse esta sexta-feira, ao CM, fonte do CA. A mesma fonte adiantou, ainda, que "todos os árbitros de I categoria" já se disponibilizaram para serem testemunhas no processo contra Jorge Ferreira.

O antigo árbitro foi despromovido à II categoria em 2017, por ter ficado em último na classificação. Recorreu para o Conselho de Justiça (CJ),alegando incompatibilidade de um dos técnicos (Paulo Costa) que analisou os seus lances, por ser irmão do árbitro Rui Costa. O CJ deu-lhe razão, o que levou o CA a retirar a avaliação de Paulo Costa. A nota foi alterada, mas tal não foi suficiente para evitar a despromoção.



Ferreira recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto, que não lhe deu razão. Na época seguinte, na II categoria, Ferreira chumbou nos testes físicos, não dirigiu qualquer jogo e foi despromovido aos distritais. Recorreu para o CJ, que o mandou reintegrar, por discordar da metodologia do CA. Quando o CA se prestava para cumprir essa decisão, já Jorge Ferreira estava no Leixões, pelo que teve de jubilar-se. "Estava a trabalhar num clube e não podia - ainda era árbitro", contou a mesma fonte.

Na 5ª feira, Jorge Ferreira assumiu na RTP que foi ele quem há pouco menos de um ano fez uma queixa anónima na PJ, que levou a PGR a abrir um inquérito ao CA, por alegada corrupção e falsificação de documentos. Até esta sexta-feira, nenhum elemento do CA tinha sido ouvido. Confrontado pelo CM com o processo do Conselho de Arbitragem da FPF, Jorge Ferreira limitou-se a dizer: "Estou tranquilo."