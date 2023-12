“Arbitragens? Fico revoltado como os outros, mas aguento-me”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim sobre a arbitragem de João Pinheiro no V. Guimarães-Sporting (3-2), durante a antevisão do jogo de hoje (20h00) com o Sturm Graz, que serve apenas para cumprir calendário na Liga Europa.



O treinador do Sporting revelou que se recusa a contribuir para a “confusão” na arbitragem.









