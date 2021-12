O Sporting está preocupado com a onda de expulsões de que tem sido alvo, três nos últimos três jogos, contestando esses lances, apurou o Correio da Manhã.O alarme em Alvalade soou após o jogo com o Casa Pia (2-1) para a Taça de Portugal, com Tabata a ser expulso (72’) num lance em que o cartão amarelo seria a sanção adequada, pois o avançado leonino tentava apenas proteger e disputar a bola.