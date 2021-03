"Árbitro acabou de me pedir desculpa": Fernando Santos reage a golo não validado durante jogo entre Portugal e Sérvia

O selecionador nacional, Fernado Santos, afirmou este sábado que o árbitro que apitou o jogo entre Portugal e a Sérvia, já lhe endereçou as devidas desculpas depois de não ter validado um golo à seleção portuguesa.Em declarações aos jornalistas no final da partida, o selecionador referiu que o árbitro disse ainda sentir-se envergonhado com o sucedido.

A seleção portuguesa de futebol empatou este sábado 2-2 com Sérvia, depois de chegar ao intervalo a vencer por 2-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em Belgrado.

O final do jogo ficou marcado por um momento polémico. Cristiano Ronaldo atirou para o fundo da baliza da Sérvia, a bola ultrapassou a linha de golo, mas o árbitro mandou seguir o encontro. Na sequência, CR7 viu o cartão amarelo por protestos.