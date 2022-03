Um árbitro foi agredido por um jogador, no domingo à tarde, durante o jogo entre S. Félix da Marinha e Senhora da Hora, a contar para a 1ª Divisão da Associação de Futebol do Porto.A partida levava já cerca de 80 minutos quando o jogador da equipa de Matosinhos agrediu o juiz da partida. O resultado era 0-0.Depois do incidente o árbitro terminou o jogo e foi hospitalizado. Já o jogador foi detido pelas autoridades.