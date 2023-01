Armando Sousa virou herói do encontro do jogo de sub-10 da AF Porto entre Lagares e Lixa. Foi o árbitro da partida e centrou sobre ele todas as atenções depois de, no final do encontro, confortar os jogadores da equipa que acabou por perder o jogo.









“Houve um miúdo, o tal que surge na foto, que, percebi a certa altura, não estava bem. Tinha o coração a bater muito rápido e sugeri-lhe que saísse. No fim do jogo, peguei nele e disse-lhe: ‘jogas muito’. Os outros miúdos também vieram ter comigo e disseram que estavam tristes. Disse-lhes que ainda tinham mais jogos e que estavam ali para se divertirem e que não corre sempre bem.”

Armando Sousa é natural de Lousada. Tem 42 anos e é árbitro há 15. Dirige jogos da Associação de Futebol do Porto todos os fins de semana dos escalões de sub-6 até aos veteranos.









O jogo terminou com a vitória do Lagares, por 4-2.