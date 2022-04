Ricardo Carriço, árbitro dos distritais do Porto, foi agredido no jogo S. Lourenço do Douro-São Pedro da Cova 1937. Tudo sucedeu quando a equipa do Marco de Canaveses fez o 1-0 (60’).O presidente do S. Pedro da Cova, Vítor Catão, criticou a arbitragem e viu o cartão vermelho. O árbitro mandou as equipas para o balneário por falta de segurança e foi agredido a murro, alegadamente por Vítor Catão. “Os animais continuam à solta”, escreveu Luciano Gonçalves, líder da APAF, que juntou um vídeo do episódio.