Árbitro espanhol Carlos del Cerro arbitra Polónia-Portugal

Espanhol, de 42 anos, internacional desde 2013, apenas dirigiu um encontro de equipas portuguesas.

11:19

O árbitro espanhol Carlos del Cerro vai dirigir o encontro entre a Polónia e Portugal, do Grupo 3 da Liga das Nações A de futebol, anunciou a UEFA no site oficial.



Carlos del Cerro será auxiliado pelos compatriotas Juan Yuste e Roberto Alonso e vai ter como árbitros adicionais Juan Martinez Munuera e Santiago Jaime Latre, sendo Angel Nevado Rodriguez o quarto árbitro.



O árbitro espanhol, de 42 anos, internacional desde 2013, apenas dirigiu um encontro de equipas portuguesas, entre os juniores do Benfica e do Paris Saint-Germain, na UEFA Youth League de 2013/14.