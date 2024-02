Árbitro explica decisão do VAR pela primeira vez

Pela primeira vez num jogo de futebol em Portugal, o árbitro comunicou aos espetadores no estádio, e àqueles que assistiam através da transmissão televisiva, porque foi revertida uma decisão depois de consultar as imagens cedidas pelo videoárbitro.

Foi no Lank-Santa Clara, jogo da 20ª jornada da II Liga, que João Pedro Afonso, aos 57 minutos, foi alertado pelo VAR Hugo Miguel para uma decisão errada que tinha tomado. Mostrou amarelo a João Teixeira, do Lank, por simular um penálti, quando na verdade tinha sido sofrido falta de Sema Velazquez.

"Após revisão VAR, o defesa número 6 pontapeia o adversário número 7 no calcanhar. Decisão final, retirar o cartão amarelo ao número 7 e assinalar penálti", explicou João Pedro Afonso, em pleno relvado. De seguida, apitou e apontou para a marca dos onze metros. André Soares acabou por marcar o golo que, na altura, empatava o jogo a uma bola e que terminou com o mesmo resultado.

Recorde-se que o Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti.

Antes de hoje, a aplicação da nova medida já tinha sido prevista num total de oito jogos: três da Taça de Portugal feminina; três do campeonato feminino; e dois da II Liga. Contudo, não se registou qualquer ocorrência que se enquadrasse no âmbito da intervenção pública do árbitro. Foi preciso esperar pelo nono jogo.