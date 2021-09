Árbitro francês em jogo da Liga entre Paços de Ferreira e Sporting de Braga

O jogo entre o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga marca a estreia de um árbitro estrangeiro num encontro da Liga. O francês Willy Delajod foi o escolhido para apitar a partida de sábado em Paços de Ferreira.Esta nomeação acontece ao abrigo de um intercâmbio entre os conselhos de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e da Federação Francesa de Futebol.Em sentido inverso, Luís Godinho apita pela primeira vez no principal escalão do futebol gaulês. O árbitro da Associação de Évora dirige o encontro entre o Bordéus e Lens. O objetivo desta troca visa a aquisição de experiência internacional e a evolução do setor nos dois países.Em Portugal, o Paços de Ferreira - Sporting de Braga servirá de cobaia, com Willy Delajod a ser o primeiro juiz a beneficiar do protocolo. Tem 28 anos, é agente imobiliário e detém o recorde de árbitro mais novo a apitar um jogo na Liga francesa. Apesar de ter dirigido apenas cerca de uma centena de jogos, já adquiriu estatuto internacional. O francês esteve em encontros de qualificação do Europeu sub-21, Champions e Liga Europa.A idade de Willy Delajod também não o inibiu de expulsar grandes estrelas de futebol. No dia 23 de fevereiro de 2020, mostrou o segundo cartão amarelo a Neymar (90’+2), que fez uma falta dura, no jogo entre o PSG e o Bordéus. A equipa do brasileiro venceu por 4-3.