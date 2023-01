Os jogadores do Sporting estão revoltados com a arbitragem de João Pinheiro na final da Taça da Liga, que perderam no sábado para o FC Porto (2-0), acusando o juiz de ter condicionado a equipa e de ter revelado dualidade de critérios na amostragem dos cartões, apurou o Correio da Manhã.



Os sentimento de injustiça invadiu o balneário leonino logo após o jogo e ainda este domingo no treino de recuperação da equipa isso estava bem patente no grupo.









