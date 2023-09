Árbitro montenegrino na estreia do Sporting na Liga Europa

O árbitro montenegrino Nikola Dabanovic foi esta terça-feira nomeado pela UEFA para a estreia do Sporting na edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, marcada para quinta-feira, no reduto dos austríacos do Sturm Graz.

No encontro da primeira ronda do Grupo D, no Estádio Graz Liebenau, Dabanic vai ser assistido pelos seus compatriotas Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic, enquanto Milos Boskovic será o quarto árbitro. No VAR, vai estar o neerlandês Jochem Kamphuis.

O Sporting estreia-se na quinta-feira na Liga Europa, prova em que tem como melhor registo a presença nas meias-finais, na época 2011/12.

O encontro entre o Sturm Graz e o Sporting, da primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, tem início às 20h00 (em Lisboa).