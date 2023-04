Árbitro que se queixou de agressão repreendido pelo Conselho de Disciplina

João Loureiro, o árbitro que a cinco de fevereiro suspendeu o Salgueiros-Marítimo B, foi repreendido pelo Conselho de Disciplina (CD). Este órgão concluiu não se ter verificado a agressão apontada pelo árbitro como motivo para terminar aos 88 minutos o jogo relativo à 17.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal - e entretanto homologado pela FPF com o empate (1-1) que se verificava.









Aos 87 minutos, Amadu Turé viu o cartão vermelho por ter empurrado um adversário (já cumpriu dois jogos de castigo). Dirigiu-se ao árbitro e ofendeu-o (“filho da p...”). Por isso, o CD castigou-o agora com um jogo de suspensão. Mas ilibou-o da acusação de agressão ao árbitro, que se queixou de ter levado uma “cabeçada”.

Para o CD, Turé “aproximou a sua cabeça” à do árbitro, “em posição corporal estática, sem que efetuasse qualquer movimento físico brusco ou agressivo direcionado ao corpo ou à cabeça do árbitro”. “Não ficou provado” que o jogador “encostou a sua testa à dele, provocando o contacto físico”.





João Loureiro foi repreendido por ter escrito o seu relatório com base em informações do delegado Emanuel Santos (este e João Morais, coordenador da FPF, foram ilibados da acusação de conluio) e não com base no que observou no campo, como determinam as regras.