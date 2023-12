O Conselho de Arbitragem (CA) tomou, há cerca de um mês, várias medidas que afetaram o rendimento salarial dos árbitros, na sequência do desagrado com o acumular de erros graves na primeira fase da temporada.









Segundo o jornal ‘Record’, Fontelas Gomes, presidente do CA, começou por cortar as idas ao estrangeiro para apitar jogos nas ligas saudita, cipriota e grega, que normalmente rendem quantias generosas. Essa interdição já foi, entretanto, levantada.

Também foi comunicado aos juízes que ou as prestações melhoravam ou o CA avançava, ao fim de dois erros graves, com um corte de 10% no valor fixo que é atribuído mensalmente. No máximo, um árbitro pode receber 2500 euros nesta rubrica.





Estas medidas seriam cumulativas com a chamada ‘ida para a jarra’. Ou seja, não sendo nomeados para jogos, os árbitros deixam de receber os prémios pagos por partida.