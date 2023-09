O Conselho de Arbitragem (CA) reuniu-se de urgência com os árbitros da Liga, no Luso, para debater os vários casos que têm afetado o setor nos jogos do campeonato, sendo que o tema principal foi o elevado tempo de compensação que tem sido dado nas partidas.



Apesar de o convite do CA ter sido endossado a todos os árbitros principais, o CM sabe que apenas alguns compareceram.









