Os árbitros com o vencimento mais elevado não são aqueles que tiveram melhor desempenho. Esta é a conclusão que resulta do cruzamento do valor acumulado nos jogos apitados na I Liga com o ranking dos árbitros elaborado com base nas notas dadas pela redação do CM.



Cada árbitro tem direito a 1502 euros por dirigir um jogo da I Liga.









