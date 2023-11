Ao longo de três épocas, o Benfica gastou 13 970,08 euros com os vouchers do Kit Eusébio. Entre 2013/14 e 2015/16, após os jogos em casa das equipas principal e secundária, para a I e II Liga e para as duas Taças, as águias entregavam aos quatro membros da equipa de arbitragem, aos dois delegados e ao observador dos árbitros uma réplica de uma camisola de Eusébio, uma entrada para o museu do clube e convites para o Museu da Cerveja.









Ver comentários