Argentina vai usar troféu para reforçar candidatura à organização do Mundial 2030

A Argentina vai aproveitar a conquista do Campeonato do Mundo de futebol para promover a candidatura conjunta com Uruguai, Paraguai e Chile à organização do Mundial2030, em que irá 'lutar' com a candidatura ibérica.

"No final de janeiro será lançada a candidatura conjunta na sede da Associação Argentina de Futebol (Buenos Aires) e o grande protagonista desse evento vai ser o troféu conquistado no Qatar", disse o ministro argentino do Turismo e Desporto, Matías Lammens, em declarações à agência noticiosa espanhola EFE.

Lammens espera que conquista do último Mundial pela Argentina consiga "dar ainda mais força" à candidatura sul-americana, denominada de 'Centenário'.

"O primeiro Campeonato do Mundo foi disputado no Uruguai em 1930 e, por isso, é justo que, após 100 anos, a América do Sul receba a prova, onde tudo começou. Em termos de recursos materiais e económicos, não podemos competir com as potências europeias, mas temos mais peso em termos de reconhecimento histórico e espero que a conquista da Argentina no Qatar ajude a isso", disse.

Portugal e Espanha já anunciaram a sua intenção em receber de forma conjunta o Mundial2030 - numa candidatura que integra também a Ucrânia -, assim como Marrocos.

A Arábia Saudita também tem demonstrado interesse a receber a competição daqui a sete anos.