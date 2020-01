Argentinos chamam por Saravia

Renzo Saravia tem as portas abertas para deixar o FC Porto. O argentino, reforço para a nova época, nunca se afirmou com Sérgio Conceição, mas no seu país há quem o queira receber, apurou o CM.

O lateral-direito, de 26 anos, custou 5,5 milhões de euros no verão passado e tem no Racing (seu antigo clube) um dos interessados. Com o mercado argentino aberto, a possibilidade de regresso ganha força. O CM sabe que aos dragões interessaria vender o jogador em definitivo. Contudo a desvalorização registada nos últimos seis meses torna esta possibilidade algo inviável.

O internacional argentino ainda não se estreou na Liga portuguesa. Conta apenas com 353 minutos divididos por 5 jogos (um golo na Taça da Liga).

Para o lado direito da defesa, Sérgio Conceição tem apostado quase em exclusivo em Jesús Corona, mas também em Wilson Manafá.

No último jogo em que esteve presente (FC Porto-Varzim, 2-1, Taça de Portugal), Sérgio Conceição retirou Saravia ao intervalo. No final da partida, o técnico garantiu que o argentino iria jogar e muito, o que não sucedeu.

Caso saia, o FC Porto não deve ir ao mercado buscar outro lateral, até porque Mbemba pode também alinhar no lado direito da defesa.



Zé Luís na expectativa

O cabo-verdiano Zé Luís regressou ontem aos treinos, mas não é certa a sua permanência no Dragão. O avançado não tem sido opção e pode sair por um valor a rondar os 15 milhões.