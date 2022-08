O Wolverhampton, orientado pelo português Bruno Lage, continua sem conseguir ganhar na Liga inglesa, após 4 jornadas. A equipa mais portuguesa da competição empatou (1-1) no domingo em casa com o Newcastle, tendo deixado fugir a vitória aos 90’.





Com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Moutinho, Pedro Neto e Gonçalo Guedes a titulares, o Wolves entrou com vontade de vencer. Após algumas oportunidades, o golo surgiu dos pés de um dos sete portugueses em campo: de fora da área, aos 38’, Rúben Neves fez um golaço. Aos 81’, foi anulado um golo a Raúl Jiménez devido a uma falta no início da jogada de Pedro Neto.