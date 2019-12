Armada lusa do Wolves faz sofrer Liverpool de Klopp

Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto, Jota e o técnico Nuno Espírito Santo obrigaram o Liverpool a suar e a sofrer para vencer em casa o Wolverhampton por 1-0.Os campeões mundiais foram superiores na primeira parte, mas só marcaram aos 42’ por Mané (num lance validado pelo VAR). Antes do descanso, o mesmo vídeo-árbitro tirou o empate aos ‘wolves’ por fora de jogo de milímetros de Pedro Neto.No segundo tempo, a equipa de Nuno Espírito Santo encostou o Liverpool às cordas e só não empatou devido ao desacerto dos avançados. "Terminámos muito fortes. Estou muito orgulhoso dos jogadores e da forma como temos lidado com as coisas", disse o técnico, que comentou ainda os lances polémicos: "As decisões são tomadas por árbitros a milhares de quilómetros do estádio, num estúdio de televisão... pessoas que não estão a sentir o jogo."Nos outros jogos do dia destaque para o triunfo do Chelsea (2-1) no terreno do Arsenal e para o regresso às vitórias do Manchester City, com Bernardo Silva no onze, em casa frente ao Sheffield United (2-0).