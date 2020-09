Armadores do porto de Lagos vão ter parque de apoio

Os armadores do Porto de Pesca de Lagos vão, em breve, dispor de um parque de apoio, tendo em conta que a empreitada já foi mesmo adjudicada. A intervenção foi ontem anunciada pela Docapesca, que revelou estar em causa um investimento de "cerca de 215 mil euros".O objetivo é "responder às necessidades inerentes às operações de recolha, reparação e acondicionamento de redes e apetrechos de pesca dos armadores, bem como do acondicionamento e armazenamento de isco", esclarece aquela entidade, que tem a seu cargo, no continente, o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, bem como o serviço da primeira venda de pescado.O parque "será implantado num terreno no interior do Porto de Pesca de Lagos, com 2753 metros quadrados, delimitado a sul pela água (porto), a oeste pelo acesso ao edifício da lota, a norte e a este por estrada de acesso aos ancoradouros", revela ainda a Docapesca.O espaço vai ser "organizado por zonas, com espaços cobertos, de construção aligeirada, com condições de salubridade e conforto, no sentido de melhorar as condições de trabalho e segurança da comunidade piscatória local". A entrada e a saída localizam-se no lado da lota, ficando as zonas de lavagem, de telheiro, de cofre e iscas junto à água. A zona de redes (com 40 lugares) fica no centro e a zona de cerco (com 22 lugares) junto à estrada. O espaço excedente, a norte e nascente, está "destinado a zona verde".A obra, preparada "em articulação com os representantes dos pescadores e armadores", vem "dar resposta ao anseio de reorganização" daquele espaço portuário, frisa a Docapesca.