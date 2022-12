O Arouca carimbou esta quinta-feira o último bilhete de acesso para a ‘final four’ da Taça da liga ao derrotar (2-1) o Moreirense, líder isolado da II Liga, no terreno deste. Vai assim defrontar no dia 24 de janeiro, em Leiria, a equipa do Sporting.









O triunfo dos arouquenses foi muito contestado pelo carrasco do Benfica na ronda anterior. A equipa de Moreira de Cónegos esteve a vencer desde os 44 minutos, quando se adiantou de penálti, por André Luís, até aos 70 minutos, momento em que Tiago Esgaio empatou a partida. A reviravolta foi consumada aos 79 minutos por Mújica, o goleador espanhol do Arouca, com um remate bem colocado, frente ao guardião Pasinato.