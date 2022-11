O Arouca confirmou este sábado o excelente momento que atravessa ao vencer em Vizela por 1-0, uma semana depois de também ter batido o Sporting, estando sem perder há seis jornadas.









Os arouquenses entraram no jogo praticamente em vantagem: logo aos 3’, Antony aproveitou uma saída extemporânea de Buntic da baliza para fazer o golo. O Vizela quis reagir imediatamente, mas até ao intervalo não foi capaz de criar uma única grande situação para marcar, com mérito para a equipa visitante, que defendeu bem e nunca deixou de vista as ações ofensivas.

A 2ª parte abriu com o Vizela a marcar, por Kiko Bondoso, mas na origem da jogada o central Anderson estava em posição irregular. O lance, ainda assim, motivou os vizelenses e aos 55’ Arruabarrena, com uma grande defesa, evitou o golo de Schmidt.





Com o decorrer do tempo o Arouca recolocou gelo no jogo e a emoção só voltou nos minutos finais. Kiko Bondoso e Etim protagonizaram as derradeiras tentativas do Vizela, que acabou com muitos avançados mas pouca clarividência. E vão três jornadas sem vencer.