Arouca mais próximo do acesso às competições europeias

O Arouca venceu o Portimonense por 4-0 e subiu à condição ao sexto lugar da tabela da Liga, a somente um ponto dos lugares de acesso às competições europeias.Os arouquenses entraram mais acutilantes e Dabbagh fez ‘gato sapato’ de Pedrão para inaugurar o marcador. Alan Ruiz, na sequência de uma reposição infeliz do guarda-redes algarvio, e já perto do intervalo, tirou um coelho da cartola para aumentar a vantagem.Na segunda metade, Paulo Sérgio deu um sinal de retoma com a entrada de Ouattara, mas foi sol de pouca dura. O Arouca consolidou o domínio do jogo e deu-se ao luxo de desperdiçar golos feitos. O Portimonense mostrou-se inconformado até à expulsão, por acumulação de amarelos, de Seck, quando ainda faltava meia hora para o final do jogo. Sem surpresa, Dabbagh marcou o segundo golo da sua conta pessoal e o norte-americano Michel estreou-se a marcar fixando o 4-0 final.