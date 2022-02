Depois do triunfo do Gil Vicente diante do Belenenses SAD (2-0), ao V. Guimarães só interessava ganhar para continuar na luta com os gilistas por um lugar europeu. Já o Arouca tinha a mesma missão mas para tentar abandonar a incómoda zona de despromoção. E foram precisamente os arouquenses que responderam de forma afirmativa ao desafio colocado, vencendo no Estádio D. Afonso Henriques pela segunda vez na história.









O Arouca marcou logo aos 13’ por Basso, na sequência de um canto, o Vitória ainda empatou pelo inevitável Estupiñán (26’), mas de cada vez que os visitantes chegavam ao ataque instalava-se o pânico na defensiva vitoriana. Assim, no espaço de seis minutos, entre os 35 e os 41, surgiram mais dois golos em jogadas simples e eficazes, marcados por Antony e Bukia.

A perder por 3-1 ao intervalo, Pepa procedeu a duas alterações e pouco depois da hora de jogo já tinha esgotado as cinco, mas nada se alterou. O Vitória continuava inconsequente no ataque e permeável na defesa, perante um Arouca que administrava facilmente a vantagem adquirida. No final houve lenços brancos para o técnico Pepa.