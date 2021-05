Arouca vence Rio Ave por 3-0 e está mais perto da I Liga

O Arouca venceu esta quarta-feira na receção ao Rio Ave por 3-0, na primeira mão do 'play-off' de acesso à I Liga de futebol, e está em boa posição para garantir um lugar no escalão máximo do futebol português.

A jogar em casa, o Arouca, terceiro classificado da II Liga, adiantou-se no marcador aos 43 minutos, com um golo de Pité, e ampliou a vantagem na segunda parte, com tentos de Sema Velázquez (58) e André Silva (74), com o Rio Ave, 16.º na I Liga, a não conseguir responder.

A segunda mão do 'play-off' entre as duas equipas está agendada para domingo, às 19:00, em Vila do Conde, com o Rio Ave a necessitar de recuperar da desvantagem de três golos para continuar na I Liga.