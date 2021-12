Arquivado processo disciplinar por queixa do Sporting contra Pepe

O Conselho de Disciplina da FPF determinou o arquivamento do processo disciplinar resultante da queixa apresentada pelo Sporting à Comissão de Instrutores da Liga, acusando Pepe de agressão a Coates durante o clássico disputado em Alvalade, a 11 de setembro.

A leitura dos leões acerca do lance foi a de que não tinha sido revisto pela equipa de arbitragem, sustentando a existência de uma agressão de Pepe a Coates aos 32’. Durante o trabalho realizado pela Comissão de Instrutores, foi apurado que o árbitro Nuno Almeida de facto não teve consciência de toda a extensão do lance.

Todavia, tanto o VAR João Pinheiro como o AVAR Tiago Costa referiram ter realizado a revisão da jogada, que poderia ter custado a Pepe a expulsão numa fase ainda prematura da partida, sendo penálti por ter ocorrido dentro da área. Face a esses testemunhos, nem sequer foi perguntado a Nuno Almeida se, face ao visionamento das imagens, se mudava a sua análise do lance que inicialmente até levou os leões a solicitar um auto de flagrante delito.

A CI remeteu o processo ao CD a 13 de dezembro, pouco mais de três meses após o clássico, com proposta de arquivamento. Ontem, o órgão presidido por Cláudia Santos, confirmou a decisão "com fundamento no princípio da autoridade do árbitro, ‘field of play doctrine’, tendo em conta a visualização pelo VAR e pelo AVAR, em toda a sua extensão, do lance que esteve na origem da participação disciplinar."

A esse propósito, o responsável da comunicação leonina, Miguel Braga, já tinha sido taxativo, criando expectativas quanto à decisão do CD que acabam por sair frustradas. "Esperemos que da Federação, de forma mais ponderada, tenham acesso às imagens e façam justiça. Este é um caso de justiça elementar", considerou, deixando clara a posição dos leões.