Arsenal faz contas para levar Gyokeres

O Arsenal está decidido a reforçar a sua frente de ataque e tem Gyokeres como um dos alvos preferenciais, garante a imprensa inglesa. O negócio terá mais pernas para andar no verão, mas não está excluída a possibilidade de os londrinos fazerem uma abordagem já em janeiro.O Arsenal é o líder da Liga inglesa, mas o técnico Arteta gostaria de ter mais um avançado para ajudar na luta por um título que foge há 20 anos. Os gunners já se apuraram para os oitavos de final da Champions, mas continuam obrigados a fazer contas para avançar, no mercado de inverno, por Gyokeres.É que, como Rúben Amorim afirmou há dias, o Sporting não está disponível para facilitar a saída do seu melhor marcador, com 15 golos. A SAD leonina não admite, nesta fase, qualquer negociação e responde a qualquer sondagem apontando para a cláusula de rescisão: 100 milhões de euros.Este valor é proibitivo para o Arsenal, que já gastou 235 milhões de euros em reforços no verão. Como só fez 68 milhões de euros em vendas, apresenta um défice no mercado de 167 milhões de euros que dificulta uma nova transferência por valores tão altos. A única solução será vender primeiro alguns excedentários.