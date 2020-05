Arsenal quer levar Rafa do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Arsenal está fortemente empenhado em contratar Rafa. Segundo apurou o, o Benfica já está a par do interesse do clube inglês, cuja equipa é treinada pelo espanhol Mikel Arteta.Rafa, sabe o Correio da Manhã, vê com bons olhos uma eventual mudança para Londres. Mas antes quer ser campeão pelo Benfica. Por isso, até final do campeonato está focado nesse objetivo. Ganhar mais um título pelas ...