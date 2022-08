Arsenalistas demolidores

Imparável! O Sp. Braga somou no domingo o terceiro triunfo consecutivo na Liga e voltou a golear (6-0). Depois do Marítimo, que também saiu vergado por números superlativos na jornada anterior (5-0), a vítima da equipa arsenalista foi o Arouca, que até estava a revelar-se uma das surpresas deste início de época.A forma supersónica como o Sp. Braga entrou em jogo ajudou rapidamente a desbloquear o problema. Logo aos 22 segundos, Banza abriu o marcador e aos 4’ já Ricardo Horta ampliava para 2-0. O avançado bracarense, tão pretendido neste mercado, bisou já perto do intervalo (40’) na conversão de um penálti e ainda houve tempo para Vitinha elevar o marcador (45’).A segunda parte foi menos interessante até aos 67’, quando Castro resolveu rematar do ‘meio da rua’ e fez um grande golo para a mão-cheia. Tudo fácil para a equipa de Artur Jorge que dominou sempre o jogo, perante um Arouca inconsequente nas ações ofensivas, apesar de Armando Evangelista ter tentado alterar o rumo das coisas com as substituições. Insaciável, o Sp. Braga ainda chegaria à meia dúzia por intermédio do mexicano Diego Lainez.Na próxima jornada joga-se um escaldante Sp. Braga-V. Guimarães.Ricardo Horta, autor de dois golos, foi eleito o melhor em campo. O jogador, que tem sido associado a uma saída para o Benfica, foi receber o prémio, mas recusou falar no final. "Conto com o Ricardo em todos os jogos e pretendo continuar a contar", disse no final do encontro o técnico dos minhotos, Artur Jorge, à Sport TV.