Arthur Cabral, avançado do Benfica, está ‘forçado’ a controlar a alimentação, devido ao facto de ter grande facilidade, e até alguma tendência natural, para ganhar peso. Segundo apurou o CM, comenta-se internamente no clube que o avançado não tem o devido cuidado à mesa, tendo em conta que se trata de um atleta de alta competição, pelo que deve fazer um esforço para adotar comportamentos condizentes com esse estatuto.









