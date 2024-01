Arthur Cabral quer chegar ao fim da época com mais de 20 golos na conta pessoal. Ao que o CM apurou, o avançado está eufórico com o atual momento ao serviço do Benfica e já definiu a meta que pretende alcançar.



O futebolista brasileiro leva cinco golos em 21 jogos, mas só foi titular oito vezes, estando em campo um total de 874 minutos (média de 41 minutos em cada jogo disputado).









