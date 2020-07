Artur Jorge assume comando do Sp. Braga até ao fim da época

Artur Jorge vai orientar o Sp. Braga até ao final da época, sucedendo a Custódio Castro, que se demitiu depois da derrota (3-4) de terça-feira em Vila do Conde, diante do Rio Ave. Na origem da demissão, segundo o clube minhoto, estão as arbitragens.Artur Jorge, 48 anos, antigo jogador do clube e até aqui treinador dos juniores arsenalistas já dirigiu o treino de ontem à tarde. É o quatro técnico dos minhotos esta temporada, depois de Sá Pinto, Rúben Amorim e Custódio Castro, que, sabe o, voltará a trabalhar na formação dos bracarenses.O Sp. Braga, para já, não está a pensar na próxima temporada nem em treinador, mas sim no futuro imediato. "O foco é o jogo com o Aves e a sua preparação é que nos preocupa", diz ao CM fonte do departamento de futebol dos arsenalistas.Os minhotos retiraram, entretanto, a confiança ao presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), argumentando que a sua equipa é a mais prejudicada da Liga. "Não é entendível que, numa fase de renovação dos seus órgãos, a FPF mantenha intacta uma gestão que se tem revelado um fracasso a todos os níveis, reforçando a aposta em Fontelas Gomes e na sua equipa", lê-se no comunicado ontem divulgado.Queixando-se de ser "a equipa mais prejudicada do campeonato, o Sp. Braga frisa, no mesmo documento, que o Sporting, com quem trava uma luta direta pelo terceiro lugar, "é o mais beneficiado" pela arbitragem.O Sp. Braga, no dia 9 de março, proibiu jogadores e dirigentes do clube de falarem sobre arbitragem até ao final desta época.