Artur Jorge diz que "responsabilidade está do lado do Benfica"

"A maior responsabilidade está do lado do Benfica porque investiu e apostou nesta classificação, mas vamos certamente ter um Braga forte e determinado e que vai olhar para o jogo com determinação", destacou Artur Jorge, técnico dos arsenalistas.O treinador dos minhotos garante que "este jogo não é mais importante que outros". "Esta caminhada não se fez de um jogo só, mas de um percurso em que, na maioria das vezes, ganhámos, sendo que também tivemos percalços. Mas não quero destacar este jogo na época, muito menos na história [do Sp. Braga], porque temos uma história mais rica que não se pode resumir a um jogo."Artur Jorge destacou que a equipa tem de ter consistência até final da época e lembra alguns resultados menos positivos: "Se tivéssemos ganho ao Chaves e ao Casa Pia [derrotas], clubes que não são denominados grandes por vocês [jornalistas], estaríamos em primeiro lugar."Uma coisa parece certa para Artur Jorge para o duelo com o Benfica: "Que possamos ter determinação e coragem para ir em busca de um jogo bem conseguido. Vamos à Luz procurar ganhar como fizemos em todos os outros jogos até agora."A partida desta sexta-feira da comitiva minhota rumo a Lisboa ficou marcada pelo forte apoio dos adeptos à saída do estádio municipal.Al Musrati não viajou com a equipa rumo a Lisboa devido a lesão. O médio líbio é uma importante baixa para Artur Jorge no jogo com o Benfica. Racic deve ser o substituto.