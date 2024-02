Artur Jorge está de saída do Sp. Braga no final desta época. Segundo apurou o CM, António Salvador, presidente do emblema minhoto, não pretende reconduzir o técnico na função que ocupa desde maio de 2022. Até lá, o antigo defesa do clube, de 52 anos, vai manter-se no lugar. Só uma situação extrema forçaria uma saída antecipada, segundo foi apurado.









