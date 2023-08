“Sabemos que vamos ter um adversário que vai querer reverter o resultado da primeira mão e temos que perceber que, face à exigência do nosso objetivo, temos que fazer o jogo perfeito para o atingirmos.” Palavras de Artur Jorge, treinador da equipa do Sp. Braga, na antevisão do jogo desta terça-feira (20h00) com o Panathinaikos, em Atenas, referente à 2.









