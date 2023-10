Artur Jorge quer "capitalizar" vitórias do Sporting de Braga no campeonato para vencer o Union Berlim

Artur Jorge disse esta segunda-feira querer ver o Sporting de Braga "capitalizar" as vitórias no campeonato para bater, na Alemanha, o Union Berlim, terça-feira, na segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

Na primeira jornada do grupo, o Sporting de Braga perdeu, em casa, com o Nápoles (2-1), tal como o Union Berlim no reduto do Real Madrid (1-0).

A equipa germânica atravessa uma crise de resultados, com cinco derrotas seguidas (quatro para o campeonato e uma na Liga dos Campeões), mas Artur Jorge desvaloriza a situação atual dos alemães.

"Se olharmos para o momento, poderemos cair em tentação de dizer que está mais frágil. Na minha opinião, não é assim e foi nesse sentido que falei com os meus jogadores dizendo que esta é uma equipa bastante forte", afirmou o treinador dos minhotos na conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira.

O técnico quer a equipa a "capitalizar" as duas vitórias seguidas no campeonato (4-1 sobre o Boavista e 4-2, fora, diante do Estrela da Amadora).

"Temos que ser uma equipa extremamente competitiva, séria e determinada porque vamos ter pela frente um adversário reconhecidamente de grande qualidade que tem vindo a trabalhar junto há alguns anos com o mesmo treinador e que se reforçou bem", disse, destacando Bonucci, Lucas Tousart, Gosens e Volland, "jogadores que acrescentam qualidade".

Artur Jorge lembrou os "dois jogos muito equilibrados e decididos pela margem mínima", com vitórias por 1-0 para cada uma das equipas, na época passada, na Liga Europa.

"Reconheço a mesma qualidade e temos o mesmo respeito, mesmo que não esteja na mesma posição em que estava no ano passado. Estamos numa prova em que todos os jogadores se querem superar e queremos ser mais fortes do que o adversário para ganhar", referiu.

Artur Jorge disse ainda que o Sporting de Braga está preparado para a ausência de Victor Gómez, por lesão, e lembrou os jogos de ambas as equipas na primeira ronda.

"Será um jogo entre duas equipas que sentem alguma injustiça face ao que aconteceu na primeira jornada, que fizeram boas exibições e perderam no final. Nós fizemos um grande jogo contra o Nápoles e tivemos oportunidade de ver o bom jogo que o Union Berlim fez contra o Real Madrid. Este jogo não é decisivo, mas é importante para marcar uma posição no grupo, com uma vitória", disse.

O Sporting de Braga tem marcado muitos golos, mas também sofrido em quase todos os jogos.

"O equilíbrio é sempre a chave de tudo. Temos tido um grande desempenho ofensivo, ainda que continue a dizer que não somos tão eficazes como poderíamos ser. Essa mesma eficácia é também importante no lado contrário, temos que ser mais fortes defensivamente, conceder menos oportunidades e fazer com que o equilíbrio seja uma constante, mas o mais importante será sempre marcar mais que o adversário", disse.

São esperados cerca de 75 mil espetadores no Olímpico de Berlim o que para Artur Jorge é uma "motivação" e funciona mais como sensação de estar a competir ao mais alto nível do que como pressão.

O técnico lembrou o jogo realizado na Grécia, diante do Panathinaikos, na segunda mão do play-off de acesso à 'Champions', diante de cerca de 60 mil adeptos, que os bracarenses venceram por 1-0.

"Seria bom para nós darmos continuidade ao que fizemos em Atenas, manter a mesma personalidade e caráter da equipa, a mesma combatividade, a paciência e inteligência de jogo e sermos capazes de sair com o mesmo resultado, uma vitória", salientou.

Sporting de Braga e Union Berlim defrontam-se a partir das 17:45 de terça-feira, no Estádio Olímpico de Berlim, jogo que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.