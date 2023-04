Artur Jorge quer Sp. Braga num "lugar no pódio"

"Estas seis finais, os 18 pontos em disputa, serão de uma extrema importância para conservar o terceiro lugar. O importante para mim é ter o Sp. Braga no pódio e é nesse sentido que vamos atacar estes jogos, sem estar a redefinir objetivos", disse esta quinta-feira Artur Jorge na antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Casa Pia (20h15, Sport TV).O técnico não assume a candidatura ao título (está a 6 pontos do Benfica): "Obviamente que olhamos para os dois lugares acima, mas dependemos dos seus resultados. O nosso compromisso é não deixar aproximar o 4.º classificado".