Artur Jorge vai defrontar o Benfica sem margem de erro, depois da goleada sofrida em Alvalade com o Sporting (5-0) que ditou o afastamento do Sp. Braga da Taça da Liga.





A exibição fraca frente aos leões deixou o treinador bracarense fragilizado, pelo que nova derrota com o Benfica pode levar António Salvador a mexer na equipa técnica. O Sp. Braga está no terceiro lugar da Liga, a nove pontos do líder Benfica e a um do FC Porto (2º classificado), mas tem o Sporting (4º) a apenas três. Assim, um desaire com o Benfica deixa os bracarenses a 12 pontos da liderança e à mercê de serem apanhados pelos leões. Uma situação que faz soar o alarme em Braga.