Artur Jorge não tem praticamente nada a ganhar em abril, mas tem tudo a perder. O próximo mês será decisivo para o futuro do treinador do Sp. Braga, que está proibido de cometer deslizes na Liga ou na Taça de Portugal.



António Salvador elevou a fasquia da exigência para esta época. O 3.º lugar do campeonato, que dá acesso às pré-eliminatórias da Champions, foi fixado como objetivo mínimo, mas no Minho a intenção até é lutar pelo 2.









