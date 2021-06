Artur Soares Dias condecorado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

O árbitro Artur Soares Dias, presente no Euro2020, foi este domingo condecorado com a Medalha de Mérito Municipal pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, informou a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Apesar de não ter estado presente, Soares Dias, de 41 anos, foi agraciado pela edilidade com a Medalha de Mérito Municipal, classe Profissional, grau Ouro, pela "notável carreira nacional e internacional ao serviço da arbitragem".

Também este domingo, a UEFA informou que Soares Dias vai arbitrar na terça-feira o jogo entre a República Checa e a Inglaterra, da terceira e última jornada do grupo D do Euro2020, o segundo que dirigirá no torneio, depois do encontro entre Turquia e País de Gales, que os galeses venceram por 2-0.

Árbitro internacional desde 2010, Soares Dias está pela primeira vez na fase final de um Europeu de seniores, tendo a última presença lusa pertencido a Pedro Proença, atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Euro2012.