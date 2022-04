Artur Soares Dias está a ser criticado nas redes sociais depois de ter apitado o encontro entre o Barcelona e o Eintracht Frankfurt, a contar para a segunda mão dos ‘quartos’ da Liga Europa.





Em causa estão as decisões polémicas do árbitro português ao longo do encontro. Uma delas foi logo aos três minutos. Um jogador do clube alemão invade a área antes da cobrança do penálti de Kostic, que faz o 1-0, mas Soares Dias não mandou repetir o castigo máximo. Os adeptos da turma espanhola acusam mesmo o português de ter sido o 12º jogador da equipa adversária. Recorde-se que o E. Frankfurt venceu o Barcelona por 3-2 e avançou para as ‘meias’.